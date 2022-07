Tenório descobre caso de Bruaca e promete capar Alcides

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nas próximas semanas, Tenório (Murilo Benício) vai descobrir que está sendo traído por Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em "Pantanal" (Globo). O fazendeiro, que é bígamo e tem outra família, vai ficar revoltado e prometerá capar o peão Alcides (Juliano Cazarré), com quem a mulher se envolveu.

Tudo começará quando, sem ser percebido, Tenório escutar uma conversa entre Zefa (Paula Barbosa) e Alcides. A empregada, que já sabe do caso da patroa, vai trazer o assunto à tona com o colega. Ela ainda revela que, antes dele, a patroa já havia se envolvido com Levi (Leandro Lima).

Tenório vai para o escritório e começa a falar sozinho. "Em pensar que ela ficava fazendo aquelas cenas de ciúme quando tava me enchendo a cabeça de chifre!", dirá. "E o outro, se fazendo de sonso, me pedindo as terrinha dele, enquanto se fartava pra cima da minha própria mulher!"

"Mas eu vou dar as terrinhas dele... Ara, se eu num vou!", prosseguirá. "Como disse a Zefa: sete palmos pra baixo do chão!"

É então que ele promete capar o peão. "E vou enterrar o maldito capado!", afirmará. "Que é pra ele num dormir mais com a mulher de ninguém nem no outro mundo!"

Na sequência, descontrolado, ele vai quebrar um copo no escritório. Ao ouvir, Bruaca vai até lá saber o que aconteceu. Tenório, então, vai surpreendê-la.

"É que eu tava aqui matutando umas ideia na minha cabeça", dirá ele. "Que ideia?", perguntará ela. "Agora que o Marcelo se assentou por aqui, e mostro que tá sabendo o que faz. Tava pensando que era hora de trazer a Zuleica e meus outros dois menino pra cá..."

A discussão entre os dois vai terminar mal para Bruaca. "E se eu num aceitar essa indecência?", perguntará Bruaca. "Faz as suas trouxas... E pica a mula daqui!", dirá ele.