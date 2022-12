Teatro Vivo, em SP, recebeu cerca de 33 mil pessoas em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Teatro Vivo, em São Paulo, chega ao final do ano tendo recebido cerca de 33 mil pessoas nos 15 espetáculos que sediou. Para 2023, já estão previstas peças como o monólogo "Shirley Valentine", que será interpretado por Susana Vieira em janeiro, e "A Herança", com Reynaldo Gianecchini, Bruno Fagundes e Felipe Hintze, em cartaz a partir do mês de março.

Armando Babaioff, Soraya Ravenle, Gustavo Rodrigues e Camila Nhary devem estrear "Tom na Fazenda" entre maio e junho. No segundo semestre, o público infantil poderá ver no Teatro Vivo o espetáculo inédito "Diário de Pilar na Amazônia", com Miriam Freeland.