Teatro B32 inicia nesta quinta (24) circuito com cinco shows de choro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta quinta-feira (24), no Teatro B32, o projeto Choro em Festa, que terá cinco apresentações de artistas brasileiros do chorinho, entre abril e outubro. A primeira delas é Caetano Brasil & Orquestra Paulista de Choro, uma homenagem a Laércio de Freitas, o "Tio", um dos grandes nomes do gênero. O show acontece às 20h30 e tem ingressos a partir de R$ 50.

Comanda a apresentação o músico e compositor Caetano Brasil, indicado ao Grammy Latino em 2020, que toca ao lado da Orquestra Paulista de Choro, grupo de nove músicos de São Paulo e Campinas. Ainda não há datas confirmadas para as próximas apresentações.

Além da música, cada apresentação deve contar com uma roda de conversa acerca do tema. O Dia do Choro foi celebrado nesta quarta (24).

O choro é um gênero originalmente brasileiro que surgiu no fim do século 19. Entre os grandes nomes do gênero estão Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Jacob do Bandolim. As músicas, que são instrumentais, têm melodia lenta e fusão de instrumentos como flauta, violão e saxofone, por exemplo. Estima-se que o nome choro faça referência à forma "chorosa" de tocar os instrumentos, resultando em canções com um quê de melancolia.

Embora não seja um artista do gênero, algumas canções de Cartola, um dos principais nomes do samba, se aproximam do choro. Caso de "O Mundo é um Moinho", que inicia com um lento solo de violão e flauta, dando ao ouvinte uma posição de instrospecção e reflexão. A letra, que vem em seguida, confirma a sensação melancólica, ao refletir a preocupação do artista com a filha adotiva e suas escolhas pessoais.

Choro em Festa

Teatro B32 - r. Lício Nogueira, 92, Itaim Bibi, região sul, Instagram @teatrob32. Qui. (24), às 20h30. A partir de R$ 50 na bilheteria do local