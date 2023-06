Taylor Swift faz 'doação generosa' a ONG durante passagem da 'The Eras Tour' por Detroit

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift aproveitou a passagem por Detroit para fazer mais do que apenas dois shows. A ONG Gleaners Community Food Bank, que combate a fome no estado do Michigan, fez uma postagem nas redes sociais para agradecer publicamente a cantora por uma "doação generosa".

Na legenda, a instituição citou uma frase atribuída à Taylor: "Não importa o que aconteça na vida, seja bom para as pessoas" e disse que as palavras se tornaram verdadeiras no momento.

"Essas palavras soam verdadeiras hoje com a doação surpresa de Taylor para a Gleaners durante a parada da The Eras Tour em Detroit! Obrigado por causar impacto e capacitar crianças e famílias com alimentos nutritivos."

O jornal local Detroit Free Press afirmou que a organização não quis revelar valores, mas que a doação foi "generosa".

A cantora chega ao Brasil com a turnê em novembro, com a previsão de realizar dois shows em São Paulo e um no Rio de Janeiro.