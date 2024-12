Tatá Werneck passa por cirurgia

No vídeo, ela também disse que sentiu muito medo da cirurgia. "Sou uma pessoa complicada, tenho muito medo de anestesia. Sou bem medrosa. Não gosto de fazer nenhuma cirurgia e sempre peço para ter um cardiologista acompanhando", explicou a atriz, que deixou os fãs preocupados após postar uma foto com a cardiologista Ludmila Hajjar.

Nas redes sociais, Tatá explicou que a cirurgia serviu para aliviar suas fortes cólicas, mas não deu mais detalhes do diagnóstico nem do procedimento. Segundo a apresentadora, a operação não foi de emergência. Após apresentar o Prêmio Multishow, ela conseguiu tirar alguns dias de folga para operar.

