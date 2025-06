Taste SP tem show de rock, pratos esgotados e domingo de sol em primeiro fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro fim de semana do Taste, no parque Villa Lobos, em São Paulo, foi marcado pelo frio. A nona edição do evento mundial recebeu um público agasalhado, mas animado, apesar do vento, dos chuviscos e da temperatura.

O Taste conta com 28 grandes restaurantes e bares da cidade, com pratos tradicionais e uma receita especial para o evento. A maioria das porções custam de R$ 40 a R$ 55, e houve pratos que esgotaram antes do fim do dia.

Foi o caso do Ristorantino, cuja preparação do tortellini taleggio funghi -massa com queijo taleggio, fonduta de grana padano e seleção de cogumelos- foi feita especialmente para o Taste. No domingo, à tarde, o estoque já tinha acabado novamente.

Outro espaço com boas vendas foi o Z Deli. O carro-chefe da casa para o evento, a língua bovina servida na baguete com coleslaw e mostarda forte, também teve o estoque zerado no sábado à tarde. Foram vendidas aproximadamente 150 unidades. No domingo, o estoque também já chegava ao fim no meio da tarde.

As aulas, para adultos e crianças, também lotaram -são cerca de 190 programadas para o evento todo. Elas foram ministradas por chefs renomados preparando receitas de restaurantes estrelados. O espaço Papo de Cozinha, por exemplo, convidou pequenos grupos a se espalharem por balcões e seguir as orientações para fazer a sobremesa banoffee.

Curador do evento, Luiz Américo Cardoso diz que o objetivo é atender a todo tipo de público. "Quero que uma família de dez pessoas venha, da criança à avó."

O Fire Pit BB Estilo teve elenco estrelado, com os chefs Mauricio Santi, do Ping Yang, que preparou um galeto na parrilha besuntado em curry tailandês, e Rodrigo Oliveira, do Mocotó, ensinando a como dar seu toque no molho de pimenta sweet olive crunch.

A versão do chef do molho crisp chili crunch levou pimenta dedo-de-moça, piquín e pasilla, as duas últimas de origem mexicana. "Fui cozinhar em Nova Iorque no ano passado e numa visita ao Momofuku, do David Chang, fiquei pirado no chilli crunch, que eles também chamam de chilli oil. Daí voltei com um monte de amostras de várias marcas e começamos a testar a receita. Já temos algumas versões em uso e acho que tem tudo a ver com a cozinha brasileira", diz Rodrigo.

Ele incentiva o uso de pimentas nos preparos. "Se usadas com parcimônia, elas alegram o paladar e trazem muitos benefícios à saúde". Sua preferida é a pimenta de cheiro, "por ser aromática, o que a faz ser versátil e marcante".

Apresentando uma versão salgada do mungunzá, espécie de canjica amarela, Onildo Rocha, dos restaurantes Notiê e Abaru, reuniu cerca de 30 pessoas. O chef fez um caldo de mexilhão e vinho branco para cozimento do milho, que também levou bacon e frutos do mar feitos na parrilha com polvo, camarão e lula.

Telma Shimizu, do Aizomê, também reuniu um público curioso pela preparação do mapará, peixe da Amazônia que tem sabor e untuosidade similares aos da enguia. Ao lado do peixe brasileiro, ela preparou as espécies unagui, a enguia de rio, e anagô, uma espécie menor e marinha, na última aula da noite.

No domingo, apesar dos chuviscos, o público compareceu e foi agraciado por um sol que foi ganhando espaço entre nuvens. Às 16h, a banda Jack Rabbit animava o palco Claro com clássicos do rock internacional, como "Suspicious Mind" e "Highway to Hell".

No Taste, quem chega de carro tem uma entrada separada. No fluxo que se aproxima da entrada A, com cancela comum e cobrança por período de estadia, bem como dentro do estacionamento a que ela dá acesso, os funcionários perguntam aos visitantes se vão a algum evento. Em caso positivo, a orientação é que se dirijam à entrada B, onde o valor é único (R$ 75) e a cancela está desativada.

O trânsito de pedestres entre a parte comum do parque e a área onde ocorre o Taste é livre.