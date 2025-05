Site da Defensoria Pública de SP tem aumento de 57% em busca por pensão após cena de 'Vale Tudo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cena de "Vale Tudo" em que Lucimar (Ingrid Gaigher) usa o aplicativo da Defensoria Pública teve repercussão na vida real.

Além de dispararem as buscas por pensão alimentícia na Defensoria do Rio de Janeiro, o órgão paulista também registrou aumento de 57% na procura.

Segundo o órgão, foram registrados 2.826 atendimentos sobre todos os assuntos da Defensoria no dia 14 de maio, dia seguinte à exibição do capítulo. No dia 13, antes de o capítulo ir ao ar, foram realizados 1.894 atendimentos.

"Em relação à pensão alimentícia, também foi expressivo o aumento de pessoas que procuraram o assistente virtual Defi para essa finalidade", informou à reportagem a assessoria de imprensa do órgão.

O pico de procura aconteceu na sexta-feira (16), em que foi registrado crescimento de 57% dos acionamentos da opção "pensão alimentícia" em relação à sexta-feira da semana anterior (9). Os agendamentos efetivamente marcados para essa finalidade também tiveram aumento de 49% em relação à semana anterior, afirmou a porta-voz.

Em 2025, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ajuizou, até o momento, 2.453 ações iniciais com pedidos de pensão alimentícia. Isso representa aumento de 40% em relação às ações ajuizadas em 2024, no mesmo período.

TRAMA

Em "Vale Tudo", Lucimar decide acionar na Justiça o pai de seu filho, Vasco (Thiago Martins), para cobrar alimentos do menino Jorginho (Rafael Fuchs).

Vasco, porém, fica revoltado, se embebeda e publica um vídeo nas redes sociais detonando a mãe do menino. O tiro sai pela culatra e o porteiro acaba cancelado na internet e demitido do emprego.

Na cena referida, Lucimar descobre que pode acionar o ex-companheiro gratuitamente por meio do serviço prestado pelo órgão.