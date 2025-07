Silvia Abravanel opina sobre atração evangélica fixa no SBT

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cautela. Foi essa a palavra usada por Silvia Abravanel, 54, ao comentar a possibilidade de o SBT incluir um programa evangélico fixo em sua grade de programação. Filha número dois de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos em agosto de 2024, Silvia se posicionou contra a ideia e explicou os motivos. "Quando você começa a colocar coisas que divergiam do pensamento dele [Silvio Santos], pode acabar desagradando o público fiel da emissora", afirmou, durante entrevista ao videocast Alt Tabet.

Ela continuou: "Isso pode ser uma faca de dois gumes — ou até mesmo um tiro no pé. Acho bonito, gosto da proposta, mas apenas de forma pontual. Não sou favorável à criação de um programa evangélico fixo". Atualmente, a emissora transmite nas manhãs o Bom Dia Esperança, comandado por Deive Leonardo.

A apresentadora também relembrou os desafios que enfrentou ao decidir cursar a faculdade de veterinária, contrariando os planos de Silvio Santos, que preferia vê-la totalmente dedicada ao SBT. "Ele não me dava mesada, não comprava livros e nem pagava meu lanche. Queria que eu estivesse 100% focada na emissora. Mas eu sempre fui muito determinada", contou Silvia Abravavel, que se formou na área e hoje é médica veterinária.

Apaixonada por animais, ela revelou ter dez cobras como animais de estimação. Quatro delas vivem com ela em São Paulo, em ambientes apropriados, e as demais estão no haras da família. Apesar de garantir que nenhuma das serpentes é venenosa, Silvia já passou por algumas situações curiosas.

"Uma vez, eu estava alimentando uma cobra e não sabia que elas precisam de cerca de 20 dias para fazer a digestão tranquilamente. Peguei uma pequena, coloquei no braço e esqueci que ela estava ali. Fui mexer em algumas coisas e ela me mordeu no queixo e na boca", relatou. "Ficou roxo, inchado, mas nada que uma boa maquiagem não resolvesse."