Sem voz, Simone Mendes chora em show

Uma das coisas piores para o artista é não poder fazer com excelência o que mais ama fazer. Mesmo sem voz, não podia deixar de vir abraçar vocês, espero que vocês sejam a minha segunda voz essa noite, que a gente faça um show lindo. Simone Mendes no Curitiba Country Festival

A cantora lamentou estar com a voz ruim. "Não sei se vocês estão percebendo, mas estou sem voz, a minha voz está rouca, falha", disse no palco.

