São Paulo recebe shows de Xande de Pilares, Leci Brandão e Buzzcocks

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Virada Cultural 2025 é o principal destaque da agenda paulistana nos próximos dias. A cidade, porém, recebe shows de grandes artistas que se apresentam fora da programação do evento público, que acontece no sábado (24) e domingo (25).

Um exemplo é o show de Xande de Pilares na Casa Verde, região norte, no domingo. O ex-vocalista do Grupo Revelação se apresenta na casa High, com ingressos a partir de R$ 90.

Outro destaque é a banda Buzzcocks, grande nome da cena britânica do rock, que volta ao Brasil após 15 anos.

Confira a seguir a agenda de shows, com apresentações entre esta sexta (23) e a próxima quinta-feira (29).

Buzzcocks

A banda setentista britânica, pioneira do punk rock em Manchester, apresenta-se em São Paulo no Carioca Club. O conjunto volta ao Brasil depois de 15 anos desde sua última aparição. Além da capital paulista, o grupo, formado a partir de uma inspiração nos Sex Pistols, toca também em Curitiba.

Carioca Club - r. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, região oeste. Sáb. (24), às 18h. Ingr.: R$ 380 em Fastix

César Menotti e Fabiano

A dupla sertaneja, que já tem mais de 20 anos de estrada, lança o DVD "Intensidade Tour" no Espaço Unimed. Donos de canções badaladas, casos de "Leilão" e "Me Apaixonei", ficaram famosos por mesclar harmonicamente o sertanejo raiz à vertente universitária.

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Água Branca, região oeste. Sáb. (24), às 20h. Ingr.: a partir de R$ 240 em Ticket360

Inimigos da HP

Grupo que se destacou no auge do pagode, no fim da década de 1990, faz show em que promete tocar clássicos da carreira, como "Toca um Samba Aí", "Bons Momentos" e "Musa da Praia". Dono de um carisma que é marca no gênero, o conjunto é conhecido por ter uma musicalidade versátil e jovem.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo, região sul. Sex. (23), às 22h. Ingr.: a partir de R$ 144 em Ticketmaster

Jeito Moleque

A banda de pagode formada em 1998 toca na festa Luau do Jeito Moleque, na região leste. É dona de canções como "Hoje a Noite é Nossa" e "Só pro meu Prazer", que alcançaram o topo das paradas na primeira década dos anos 2000. Suas músicas aliam a batida do samba às canções sobre amor e relacionamentos, elementos amplamente presentes no pagode da época.

Venice Beach Club - r. Euclides Pacheco, 1.600, Vila Gomes Cardim, região leste. Dom. (25), às 15h. Ingr.: a partir de R$ 30 em Ticket360

Leci Brandão

A cantora e compositora apresenta sucessos de 50 anos de carreira e homenageia grandes nomes do samba em seu repertório, que inclui "Só Quero te Namorar" e "Zé do Caroço", ambos de sua autoria; "Isso É Fundo de Quintal" e "As Coisas que Mamãe me Ensinou", frutos de parceria com Zé Maurício; e "Papai Vadiou", de Rody e Gaspar do Jacarezinho. A apresentação é parte dos shows da Virada Cultural 2025

Sesc 14 Bis - r. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, região central. Sáb. (24), às 20h, e dom. (25), às 18h. Grátis

Lô Borges e Beto Guedes

Ambos mineiros, os compositores e cantores trabalharam juntos no Clube da Esquina, projeto que também teve colaboração de Milton Nascimento e Toninho Horta. O grupo marcou presença na música popular brasileira nas décadas de 1970 e 1980. Em show batizado de "Esquina & Canções", em alusão ao trabalho anterior, relembram canções que fizeram parte do projeto, como "Paisagem da Janela", "Cravo e Canela" e "Cais".

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Água Branca, região oeste. Sex. (23), às 20h. Ingr.: a partir de R$ 240 em Ticket360

Luna França

Cantora, compositora e produtora musical, faz show de retorno aos palcos e recebe convidados —entre os quais estão Francisca Barreto e Giovano Cidreira. No repertório, a artista, que é filha do cantor Dudu França, traz músicas de seu álbum " Um", composições inéditas e releituras.

Bona Casa de Música - r. Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré, região oeste. Ter. (27), às 20h. Ingr.: R$ 120 (inteira) em Eventim

Otto

O cantor apresenta o espetáculo "Otto Apocalíptico", que reúne músicas autorais de sua carreira. São exemplos "Janaína" e "Filha". Suas canções são sobre temas variados, como vida, morte, saudade, amor. A apresentação terá duração de 1 hora.

Sesc Pinheiros - r. Pais Leme, 195, Pinheiros, região oeste. Sáb. (24), às 21h, e dom. (25), às 18h. Ingr.: grátis em sesc.org.br, com retirada a partir de sáb.

Steve Angello

O DJ grego é um dos principais nomes da música eletrônica mundial e promete um set de três horas aliando sucessos seus e do grupo Swedish House Mafia, que formou com Sebastian Ingrosso e Axel Christofer Hedfors, em 2008 —conjunto que assina "Don’t You Worry Child", um dos maiores clássicos do gênero musical.

High - r. João Rudge, 115, Casa Verde, região norte. Sex. (23), às 22h. Ingr.: a partir de R$ 242 em Sympla

Stick Figure

Fundada em 2005, a banda americana de reggae vem a São Paulo para única apresentação no Terra SP, a primeira da grupo em território brasileiro. Com oito álbuns em 20 anos de trajetória, ficou conhecido por produzir canções com pegada reggae roots (mais ligado à cultura rastafari e aos problemas do subúrbio) e dub (reggae criado a partir de mixagens de outras canções).

Terra SP - av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande, região central. Dom. (25), às 18h. Ingr.: R$ 500 (inteira) em fastix

Tarja e Marko Hietala

Tarja Soile Susanna Turunen Cabuli, conhecida como rainha do metal, faz show com o baixista Marko Hietala. Protagonistas da banda finlandesa Nightwish, que se destacou ao produzir metal sinfônico, a dupla carrega uma grande base de fãs.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo, região sul. Sáb. (24), às 22h. Ingr.: R$ 320 em Eventim

Xande de Pilares

É um dos nomes de maior relevância do samba, status que adquiriu à frente do Grupo Revelação. Coautor e intérprete de uma das músicas mais presentes na boca do brasileiro ("Tá Escrito"), agita o público quando anuncia a introdução da canção, ao repetir dezenas de vezes a frase "palma da mão", prelúdio de uma canção que fala sobre felicidade e a necessidade de seguir em frente.

High - r. João Rudge, 115, Casa Verde, região norte. Dom. (25), às 15h30. Ingr.: R$ 90 em Sympla