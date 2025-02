São Paulo recebe sessões grátis de cinema movido a energia solar nesta quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil sedia o 1º Encontro Internacional de Cinemas Movidos a Energia Solar neste mês. Em São Paulo, o evento acontece na quinta-feira (6), das 19h às 21h, no Centro Cultural de São Paulo, e exibe gratuitamente curtas nacionais e internacionais. Todos os títulos tratam sobre temas de sustentabilidade e meio ambiente.

O encontro reúne oito projetos de cinema solar espalhados pelos cinco continentes -além do brasileiro CineSolar, marcam presença também projetos do Chile, dos Estados Unidos, da Holanda, da Croácia, do Saara Ocidental, do Nepal e da Austrália.

Todos eles são itinerantes e trabalham com veículos equipados com placas solares que possibilitam, através de um sistema conversor de energia solar para elétrica, a exibição de filmes em diversos lugares.

Entre os destaques da programação, estão "A Torneira Perfeita", de Walter Tournier, considerado um dos mestres latino-americanos da animação em stop motion, e o nacional "Açaí", de André Cantuária, que tem como cenário uma periferia de Macapá.

O evento também exibirá vídeos sobre os projetos de cinema solar. Após as sessões grátis, haverá um debate sobre cinema, sustentabilidade e meio ambiente.

Mediada pela jornalista, escritora, crítica de cinema e professora da Unicamp, Luíza Lusvarghi, a conversa terá participação de Cynthia Alario, idealizadora no Brasil do projeto Cinesolar, e as três diretoras executivas do Solar World Cinema, as holandesas Maureen Prins, Maartje Piersma e Stien Meesters.

Para participar das exibições e do debate, é preciso retirar ingresso na bilheteria do CCSP uma hora antes da programação.

Depois da capital paulista, o evento segue para duas cidades do Rio Grande do Norte: Caraúbas, distrito de Maxaranguape, no dia 8/2; e São Miguel do Gostoso, no dia 9/2.

O encontro é fruto de parcerias do Solar World Cinema e do CineSolar com Unesco, SPCine, Mercedes-Benz, EnergySeg, Semearte, Ecori, Unipaz - Universidade da Paz, CDHEC (Coletivo de Direitos Humanos, Ecologia, Cultura e Cidadania), Brazucah Produções, Coletivo Nós do Audiovisual, Espaço TEAR, Tukano, Ecooar e USB Power.