Sandy reclama de especulações sobre fim de casamento com Lucas Lima: 'É muito doloroso'

Lucas, por sua vez, contou que o ex-casal já estava separado quando o anúncio foi feito. "A gente está conversando e é uma decisão que a gente já tomou há bastante tempo", disse. "E a gente precisou se organizar internamente e organizar o [nosso filho] Theo, estruturar a nossa família pra que a gente tivesse estofo para trazer essa notícia para o resto do mundo, o que é uma coisa extremamente desconfortável de fazer, é uma coisa de foro íntimo, mas que a gente entende que tem uma hora que ela tem que ser do mundo também."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandy e Lucas Lima falaram do fim do casamento no Altas Horas (Globo) deste sábado (30). O apresentador Serginho Groisman explicou que o programa foi gravado na última terça-feira (26), apenas um dia depois do anúncio da separação, e agradeceu aos dois pelo profissionalismo.

