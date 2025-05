A saída da Ana Paula Padrão tem exigido mais de nós, diz Helena Rizzo sobre MasterChef

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova temporada do MasterChef amadores vai começar na próxima terça-feira (27), às 22h30, na Band. Uma das principais novidades é a ausência de Ana Paula Padrão no comando do reality.

A apresentadora optou por sair da emissora. O programa ficará sem apresentador e adotará em 2025 o modelo internacional, com os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin comandando os trabalhos.

Para eles, isso não deverá ser um problema. "A gente consegue assumir esse palco, a Ana foi muito importante e a gente vai segurar com toda a maestria", diz Fogaça. Helena concorda com o colega de atração.

"Agora sem a Ana a gente teve que se envolver mais com roteiro, com as dinâmicas das provas. Antes, com ela aqui, a gente não entrava muito nas regras, mas a saída dela tem exigido mais de nós", reforça a cozinheira. "A gente sente falta dela como amiga, mas abre outro espaço e está sendo gostoso. Não há peso."

Segundo a direção, houve a possibilidade de ter um novo apresentador e nomes grandes foram cogitados, mas a decisão foi manter o padrão internacional.

"A Ana era uma sumidade e nós construímos a imagem do Master no Brasil com ela. Mas como em outros lugares do mundo já existe essa premissa de jurados serem apresentadores, o desafio é manter essa tradição. Mas, claro, tudo pode mudar no futuro, nada é definitivo", diz a diretora Marisa Mestiço.

Outra novidade é o aumento do prêmio para o vencedor. Além do troféu, grande símbolo da disputa gastronômica, o ganhador vai embolsar o maior prêmio da história do reality: R$ 500 mil.

O MasterChef também fará uma edição especial só com celebridades esse ano. Atores, cantores e escritores que gostam de gastronomia serão selecionados até a estreia, marcada para o final do ano.