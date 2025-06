Ruy Castro fará live para assinantes da CasaFolha no dia 16; saiba como participar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ruy Castro, imortal da Academia Brasileira de Letras, participará de uma live na CasaFolha no próximo dia 16, uma segunda-feira, às 19h30. No evento, ele vai tirar dúvidas ligadas a seu curso "Técnicas para a escrita de não ficção", disponível na plataforma desde o dia 29 de maio.

A aula ao vivo será transmitida no site casafolhasp.com.br. O mesmo endereço hospeda diversos cursos exclusivos de diferentes personalidades, como o escritor Itamar Vieira Junior, o cineasta José Padilha, a Monja Coen, a chef Helena Rizzo e o ex-jogador Raí.

Para acessar o streaming e participar da live com Ruy Castro, é preciso ser assinante da CasaFolha.

É possível se vincular à plataforma pelo endereço casafolhasp.com.br/assine. A assinatura, com desconto promocional de 67%, sai por R$ 19,90 por mês no plano anual (R$ 59,90 sem a promoção) e inclui acesso ilimitado a todas as notícias da Folha no site e no aplicativo para celular e tablet.

Quem já é assinante da Folha não precisa de uma nova assinatura; basta fazer o upgrade por R$ 10 adicionais no plano do jornal em casafolhasp.com.br/upgrade.

Membros da CasaFolha podem assistir a todo o conteúdo do streaming, que foi lançado em setembro do ano passado. Já são 23 cursos disponíveis, e novas aulas são lançadas todos os meses.

Em junho, por exemplo, haverá a estreia do britânico sir Martin Sorrell, atualmente à frente da S4 Capital e um dos executivos mais importantes do planeta. Fundador de uma empresa de publicidade que se tornou a maior do mundo no setor, ele comanda o curso "A nova geopolítica, inteligência artificial e o futuro dos negócios".

A live de Ruy Castro será a terceira da CasaFolha. Antes dele, Itamar Vieira Junior e Bruno Gualano, professor da Universidade de São Paulo, participaram de aulas ao vivo com assinantes da plataforma. Ambos os conteúdos já estão disponíveis no streaming.

Ruy Castro responderá a perguntas enviadas com antecedência por assinantes da CasaFolha. Além disso, também será possível participar por meio de um chat durante o evento.

A proposta é aprofundar temas de seu curso e discutir outros pontos ligados ao trabalho do escritor. Hoje com 77 anos, ele acaba de lançar mais um livro, "Trincheira Tropical", em que fala sobre o impacto da Segunda Guerra Mundial no Rio de janeiro, cobrindo o período de 1935 a 1945.

Conhecido por suas biografias de fôlego, o autor volta em "Trincheira Tropical" a um tipo de obra recorrente em sua produção --em vez do retrato de um personagem, o retrato de toda uma época.

É o mesmo que ele já tinha feito, antes, em "Chega de Saudade" e em livros como "Metrópole à Beira-Mar", sobre o Rio de Janeiro dos anos 1920.

Em seu curso na CasaFolha, o escritor aborda as diferenças entre os dois tipos de obra e explica seu método de trabalho.

Ele fala desde a rotina do escritor até a participação na divulgação da obra, passando por todas as etapas entre uma coisa e outra: projeto, pesquisa, truques para entrevistas, organização do material, técnicas para melhorar o texto, edição, seleção de imagens, título.

Com mais de 50 livros publicados, Ruy Castro venceu prêmios como o Machado de Assis, entregue pela ABL pelo conjunto da obra. Sua estante ainda tem outros troféus, como o prêmio Esso de Literatura, o prêmio Nestlé de Literatura e seis estatuetas do prêmio Jabuti, espécie de Oscar brasileiro da escrita.

