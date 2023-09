Roteirista de 'Taxi Driver' critica Robert De Niro por fazer comercial da Uber

Dirigido por Martin Scorsese, "Taxi Driver" venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, onde estreou, e foi indicado a quatro categorias do Oscar, incluindo melhor ator para De Niro e melhor filme. O longa perdeu todas as estatuetas pelas quais concorria na premiação da Academia.

"Ai. O porquê do Bob [De Niro] fazer isso é além da minha compreensão", escreveu Schrader em seu perfil no Facebook, na última quarta-feira (20). "Mas eu ainda não vi. E se tiver sorte nunca verei."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Paul Schrader, roteirista do filme "Taxi Driver", de 1976, criticou Robert De Niro por seu envolvimento em um novo comercial da Uber que homenageia o longa. O ator vai reprisar o papel de Travis Bickle na campanha do aplicativo, que ainda está para ser lançada.

