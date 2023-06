Rita Lee, Gal Costa e divas da música são homenageadas na Parada LGBTQIA+  

Rita morreu no mês passado, aos 75 anos. Fundador do Palco dos Bonecos, grupo de marionetes que homenageia artistas da MPB, Maurício até pensou em trazer à Parada uma versão de meio metro de Rita, mas achou que o boneco não se daria bem na aglomeração típica do evento.

Com um cabelo alaranjado feito de espuma, lantejoulas azuis enormes coladas às pálpebras e uma cobra negra feita de materiais reciclados deslizando pelo ombro, Luiz Maurício passeava pela avenida Paulista como uma encarnação da roqueira. "Estou aqui para fazer as pessoas felizes, como ela sempre fez. Sem preconceitos e sem veneno", diz ele, apontado a cobra de plástico num sibilar cômico.

