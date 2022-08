'Rick and Morty' lança site misterioso às vésperas da 6º temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs da série "Rick and Morty" ficaram intrigados com um mistério colocado no site da animação na tarde deste sábado (6). No endereço, aparece escrito "Wormageddon" com um relógio em contagem regressiva para daqui a 12 dias.

Também aparecem algumas abas bloqueadas e um vídeo intitulado "A Citadel Secret" ("Um Segredo da Cidadela"). Nele é possível ver algo que parece um ovo dentro de um tubo de laboratório enquanto o local é destruído.

Ao fundo, toca a música reproduzida ao final da quinta temporada. Sem mais dicas, fãs especulam se essa ação seria referente à nova temporada, um jogo ou um evento isolado.

A sexta temporada estreia em 4 de setembro. Veja a lista do nome original dos episódios:

Bethic Twinstinct Ricktional Mortpoon's Rickmas Mortcation Full Meta Jackrick Final Destination Rick: A Mort Well Lived Night Family A Rick in King Mortur's Mort Solaricks Analyze Piss Juricksic Mort No Brasil, a série está disponível na Netflix (1ª a 4ª temporada) e na HBO Max (Todas as temporadas disponíveis).