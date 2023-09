'Retratos Fantasmas' vai representar Brasil na disputa por vaga no Oscar 2024

O documentário do cineasta pernambucano é como uma colcha de retalhos que costura sua própria filmografia enquanto tece a história dos cinemas de rua de Recife, cidade natal de Mendonça. A sala do seu apartamento em Recife, cenário de outros longas do diretor, como "Eletrodomésticas" e "O Som Ao Redor", volta a aparecer no filme, por exemplo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar do ano que vem. O anúncio foi feito nesta terça pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.

