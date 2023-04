Restaurante Mocotó ganha nova unidade, na Vila Leopoldina, em SP

Os pratos feitos também aparecem em novas versões. Uma delas leva filé de frango à parmegiana gratinado com queijos brasileiros, e a outra tem moqueca de caju com arroz vermelho e farofa de coco.

Esta será a segunda filial de rua do restaurante de cozinha nordestina comandado pelo chef Rodrigo Oliveira. Há outros dois endereços do Mocotó Café, com menu reduzido, dentro do Mercado de Pinheiros e do shopping D, na região central.

