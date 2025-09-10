   Compartilhe este texto

Rei Charles 3º e príncipe Harry se encontram pela 1ª vez em mais de um ano

Por Folha de São Paulo

10/09/2025 14h15 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º e o príncipe Harry se reencontraram pela primeira vez em um ano e meio. Eles não se viam desde fevereiro do ano passado.

O rei e o príncipe se encontraram na Clarence House, residência oficial de Charles e da rainha Camilla em Londres. Harry chegou de carro à residência, onde passou cerca de 55 minutos antes de ir embora.

Charles e Harry se viram pela última vez no ano passado, dias após o rei revelar que havia sido diagnosticado com câncer. "Eu falei com ele. E embarquei em um avião e fui vê-lo o mais rápido que pude. Eu amo minha família. Sou grato por poder entrar em um avião, vê-lo e passar um tempo com ele", disse o príncipe, na época, em entrevista ao programa "Good Morning America".

Desde então, pai e filho não se falavam, segundo fontes próximas a Harry. Segundo a revista People, Charles não atendia a ligação do filho nem respondia às suas mensagens. Em maio, o príncipe disse que "amaria se reconciliar" com a família.

Os primeiros sinais de reconciliação surgiram em julho, quando assessores de Harry e Charles se reuniram em Londres para discutir uma reaproximação. Segundo o DailyMail, Harry fez uma "oferta de paz" à família, dando acesso à sua agenda de compromissos para evitar "disputas de publicidade" entre os Sussex e a realeza. " Agora, Harry tem um novo jeito de pensar e quer diminuir conflitos com a família", disse uma fonte ao tabloide.

