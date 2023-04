Quem é a influenciadora que oferece R$ 30 mil por pato de estimação sumido?

Julia afirmou que o homem apagou as fotos. Na confusão, a polícia teria alegado que ela e o namorado teriam batido no homem, o que a influenciadora negou.

A influenciadora e modelo é seguida por mais de 5 milhões de pessoas no TikTok e 240 mil no Instagram.

"As imagens das câmeras de segurança do condomínio são analisadas pelos investigadores da unidade, que também estão colhendo os depoimentos de pessoas que estavam prestando serviço no local no dia dos fatos", informou o órgão em nota.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.