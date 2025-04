Quanto mais magra, mais trabalho eu fechava e mais amada eu era, diz ex de Cauã Reymond

Em entrevista ao WOWcast, ela falou sobre a relação tóxica que adquiriu com o corpo e a alimentação neste período, que coincide com o tempo em que se relacionou com Cauã Reymond --Mariana e o ator foram casados por sete anos e se separaram em abril de 2023. Desde então, ela já disse ter vivido um relacionamento abusivo no passado, sem citar Cauã nominalmente.

