'Priscilla', novo filme de Sofia Coppola, tem data de estreia definida na América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Priscilla", o novo filme de Sofia Copolla, chega à América Latina dia 26 de dezembro no streaming da Mubi. A informação foi compartilhada nas redes sociais da plataforma hoje, 4 de setembro, dia da estréia do filme no festival de Veneza, e inclui Reino Unido, Irlanda e Alemanha na mesma data. A assessoria da plataforma ainda não confirmou se Brasil está na lista de países considerados.

A plataforma anunciou em setembro que manteria os direitos de distribuição do longa-metragem de Sofia Copolla para América Latina, além de Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria, Benelux e Turquia.

"Priscilla" é um romance baseado no livro "Elvis and me", de Priscilla Presley Sandra Harmon. Priscilla, que foi esposa de Elvis Presley, é encarnada por Cailee Spaeny enquanto Jacob Elordi, ator da série "Euphoria", interpreta Elvis Presley.

O filme estreia hoje no Festival de Veneza, trazendo uma nova visão sobre a relação do astro com a ex-esposa, que ainda era adolescente quando conheceu o cantor que já desfrutava da fama.