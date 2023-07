Primavera Sound tem The Cure, Marisa Monte e Marina Sena; saiba como comprar ingressos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival espanhol Primavera Sound, que fez sua edição de estreia em São Paulo em 2022, anunciou nesta quinta-feira (20), os artistas que se apresentam no autódromo de Interlagos este ano.

Além da banda The Cure, que já havia sido confirmada, os grupos The Killers e Pet Shop Boys e os cantores Grimes, Beck e Marisa Monte estão entre as atrações que tocam na capital paulista nos dias 2 e 3 de dezembro.

São Paulo também recebe shows de Slipmami, Carly Rae Jepsen e Bad Religion. Entre os brasileiros, Marnia Sena, Mc Bin Laden e a banda Cansei de ser Sexy fazem parte da programação.

Ao longo da semana do festival, o Primavera na Cidade também recebe shows de Seun Kuti & Egypt 80, Metric, Slowdive, Black Midi e Róisín Murphy.

Só há um tipo de ingresso —um passaporte que vale para os dois dias de festival— à venda desde a última terça-feira (11) pelo site da Tickets For Fun, com taxas, e sem taxas na bilheteria oficial, que fica no Teatro Renault, na avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411, República.