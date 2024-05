Presença de Jesus Luz, ex de Madonna, em área VIP do show rende memes na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Havia rumores de que ele não estaria presente em Copacabana. Mas o DJ e modelo Jesus Luz, ex-namorado de Madonna, estava lá para vivenciar o show da rainha do pop neste sábado (4). A presença do ex na área VIP gerou comentários e piadas entre internautas, principalmente no X (antigo Twitter).

