Prêmio Multishow 2023 abre votação; veja lista de indicados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Prêmio Multishow 2023 abriu a votação ao público e divulgou a lista dos indicados nesta segunda-feira (9). A premiação ocorre em 7 de novembro com apresentação de Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt e será transmitida na TV aberta pela primeira vez.

Em 2023, o prêmio completa 30 anos e traz uma novidade: a Categoria Brasil, que reúne 27 músicas indicadas pela Academia, destaques em cada estado do país. As músicas mais votadas por região vão para a etapa final, com apenas cinco finalistas, que serão anunciados em 15 de outubro. Além dela, outras quatro categorias estão abertas à votação: Clipe TVZ do Ano, Show do Ano, Voz do Ano e Hit do Ano.

Há também a lista de indicados nas categorias para votação do júri especializado. Nela concorrem: Artista do Ano, Artista Revelação, Instrumentista do ano e DJ do ano.

A votação fica aberta no site até 5 e novembro. O evento acontece na Arena Jeunesse, no Rio de Janeiro, no dia 7. O público poderá acompanhar a premiação em transmissão simultânea na TV Globo e Globoplay --aberta para não-assinantes.

Veja a lista completa dos indicados.



Clipe TVZ do Ano:

"Funk Rave", de Anitta

"Pilantra", de Anitta e Jão

"Campo de morango", de Luísa Sonza

"Conexões de máfia", de Matuê e Rich the Kid

"Fé nas malucas", de Iza e MC Carol

"Tá Ok", de Dennis e Kevin O Chris

Hit do Ano

"Zona de perigo", de Leo Santana

"Posturado e calmo", de Leo Santana

"Chico", Luísa Sonza

"Erro gostoso", de Simone Mendes

"Nosso quadro", de Ana Castela

"Tá Ok", de Dennis e Kevin O Chris

Show do ano

Ludmilla, com os shows "Numanice" e a apresentação no Rock in Rio 2022

BaianaSystem e Olodum, com OlodumBaiana

BK' com "ICARUS"

Marisa Monte com a turnê "Portas"

Titãs com a turnê "Titãs Reencontro"

Voz do ano

Gloria Groove

Iza

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marina Sena

Confira a lista de indicados nas categorias para votação do júri especializado:

Artista do ano

Ana Castela

Anitta

Iza

Jão

Ludmilla

Luísa Sonza

Revelação

Carol Biazin

Kay Black

Melly

Nadson o Ferinha

Thiago Pantaleão

Veigh

Capa do ano

"Afrodhit", de Iza

"Escândalo íntimo", de Luísa Sonza

"Icarus", de BK'

"O dono do lugar", de Djonga

"Super", de Jão

"Vício inerente", de Marina Sena

Instrumentista do ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Silvany Sivuca

DJ do ano

Alok

Dennis

MU540

Pedro Sampaio

Vhoor

Vintage Culture