Prazo para captação de recursos do ProAC ICMS é prorrogado por um ano

O embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, e o cônsul-geral adjunto da Suíça em São Paulo, Michael Schweizer, recepcionaram convidados na abertura da exposição "Le Corbusier -- A Arquitetura Moderna Declarada Patrimônio da Humanidade", na semana passada, no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. A artista Sonia Guggisberg passou por lá.

A verba estatal se divide também entre o Juntos Pela Cultura --R$ 44 milhões--, voltado exclusivamente ao interior do Estado, e o programa Difusão Cultural --R$ 25,1 milhões. O restante do valor foi destinado ao programa Cultura Viva SP.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prazo para captação de recursos de projetos aprovados no ProAC ICMS, programa de incentivo fiscal à cultura do estado de São Paulo, foi prorrogado por um ano. A medida vale para propostas aceitas nos exercícios de 2020 e 2021.

