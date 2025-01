Praia no Anhangabaú e exposição sobre Ayrton Senna são inauguradas nesta semana em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem estiver em São Paulo durante os próximos dias pode aproveitar passeios diversos, que passam de ensaios carnavalescos a exposições. A partir de sábado (11), é possível visitar a "Praia do Centro", atividade do Sesc Verão que consiste em uma quadra de areia montada no Vale do Anhangabaú.

No domingo (12), o bloco A Espetacular Charanga do França faz ensaio aberto no centro da capital. E na quarta (15) começa a exposição "Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos", cujos ingressos já estão à venda. A seguir, confira a agenda da semana na capital paulista.

A ESPETACULAR CHARANGA DO FRANÇA

O bloco de Carnaval organizado pelo músico Thiago França prepara um esquenta da folia no centro. O cortejo começa às 10h, em frente à Casa de Francisca, e vai em direção ao Vale do Anhangabaú.

R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, centro. Dom. (12), às 10h. Grátis

PRAIA DO CENTRO

O Sesc Verão fez uma quadra de areia com cenografia que lembra praia no Vale do Anhangabaú, sob o Viaduto do Chá, no centro. Lá acontecem jogos, aulas abertas, vivências de vôlei, futevôlei, beach tennis e lambaeróbica. Na programação, há também exibição esportiva de atletas olímpicos.

Vale do Anhangabaú - av. São João com r. Formosa, centro.

Estreia: sáb. (11). Seg. a sex., das 11h às 19h. Sáb. e dom., das 10h às 18h. Grátis

EXPOSIÇÕES

EU, AYRTON SENNA DA SILVA - 30 ANOS

Recria a voz do piloto brasileiro com inteligência artificial como forma de guiar o público por momentos de sua vida profissional e pessoal. Passa por memórias esportivas, lembranças de infância e hobbies. Também reúne itens do acervo pessoal de Senna.

Shopping Lar Center - av. Otto Baumgart, 500, piso térreo, Vila Guilherme, região norte.

Estreia: qua. (15). Ter. a sex, das 14 às 22h. Sáb., das 10h às 22h. Dom., das 14h às 20h.

Ingr.: a partir de R$ 50 em Sympla

LEKTRIK ART

Traz esculturas coloridas e confeccionadas de forma artesanal por 150 artistas. Entre as obras estão lobos, pandas e flores. É a estreia da exposição na América Latina, após temporadas em Miami, Los Angeles e Nova York.

Jardim Botânico de São Paulo - av. Miguel Estefano, 3.031, Vila Água Funda, região sul.

Estreia: sáb. (11), às 17h.

Ingr.: R$ 119 em Fever Up

OSWALD PRO CARNAVAL

Feita em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, terá sapatos usados por celebridades em desfiles recentes, mapa indicando a localização das escolas de samba paulistanas e fantasias da Mocidade Alegre, campeã de 2024. Há também textos explicativos sobre os principais elementos formais de um desfile de escola de samba.

Edifício Oswald de Andrade - r. Três Rios, 363, Bom Retiro, centro.

Estreia: sáb.. (11). Até 9/3. Seg. a sex., das 10h às 20h. Sáb. e dom., das 10h às 17h. Grátis