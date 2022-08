Polígamo tem muro de casa pichado com ofensas preconceituosas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casado com oito mulheres, o modelo e influenciador Arturo Medeiros, 36, conhecido como Arthur O Urso nas redes sociais e no OnlyFans, teve o muro da mansão, em João Pessoa, pichado com ofensas e uma mensagem falando para a família ir embora por serem adeptos do amor livre.

"Família do demônio. Não são bem-vindos. Vão Embora", dizia a pichação no muro, que teve a foto compartilhada pelo influenciador no Instagram.

Urso escreveu na rede social que se mudou para João Pessoa, sua cidade natal, em busca de qualidade de vida, e ficou muito triste ao abrir o portão para uma equipe de obra entrar e descobrir que o muro da casa estava pichado. Mas ele prometeu que vai descobrir quem pichou o imóvel e tomar as "medidas cabíveis".

"Não estou fazendo nada de errado ao construir um lar para mim e para as minhas esposas. Só queremos viver em paz", escreveu na legenda da foto. "Consideramos justa toda forma de amor", encerrou a mensagem com um trecho da música "Toda Forma de Amor", do cantor Lulu Santos.

Alguns internautas comentaram a publicação de Urso dizendo que a pichação foi feita por alguma pessoa invejosa e mal-amada. "Pura inveja, sejam felizes e não liguem para esse povo mal-amado", escreveu um usuário da rede social. "Isso é inveja por você ter mais esposas que ele", comentou um internauta.

Outros fizeram piada convidando Urso e as esposas para serem seus vizinhos. "Venham ser meus vizinhos, eu pago até o aluguel da casa", sugeriu um seguidor. "Querem participar", escreveu uma pessoa. "Não fique triste você tem oito esposas", comentou um internauta.

Urso ficou famoso no ano passado ao se casar com as nove mulheres -com idades entre 20 e 28 anos- em uma mesma cerimônia em uma igreja em São Paulo, que ele não pode revelar o nome. No Brasil, a poligamia é crime e a pessoa casada que contrair novos casamentos pode ser presa.

Uma das mulheres foi embora em fevereiro, porque não conseguia dividir o influenciador com as outras oito mulheres. "Ela queria uma relação monogâmica, não queria me dividir com as outras [esposas]", disse Urso na época, que ainda se recuperava da separação.