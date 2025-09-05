   Compartilhe este texto

Pedro Farah, ator de Os Trapalhões e Zorra Total, morre aos 95 anos no Rio

Por Folha de São Paulo

05/09/2025 16h15 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator e humorista Pedro Farah, o Farnetto, morreu, na tarde desta sexta-feira, aos 95 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela reportagem pelo hospital Copa D'or, de Copacabana (RJ).

"O Hospital Copa D'Or informa, com pesar, o falecimento do Sr. Pedro José Calil Farah na noite de quinta-feira (04) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", informou o hospital, em comunicado enviado à reportagem.

Atendimento médico de urgência. Segundo apuração da reportagem, Farnetto passou mal em casa, na zona Sul do Rio, e foi internado na emergência do hospital Copa D'or, em Copacabana (RJ).

A morte: o artista ainda teve uma queda de pressão ainda em casa e acabou sofrendo um infarto durante o protocolo de internação. Ele, no entanto, acabou não resistindo e veio a óbvio.

Pedro Farah fazia acompanhamento médico para tratamento de uma leucêmica crônica. Apesar da idade avançada, ele não deixou de trabalhar e, recentemente, participou das gravações de "Um Tio Quase Perfeito", "Minha Vida em Marte" e "Os Farofeiros 2".

Com mais de 70 anos de carreira, Farnetto ficou marcado por seus papéis em Os Trapalhões, Zorra Total e Planeta dos Homens. Ele também somou mais de 30 participações em novelas da Globo.

Pedro Farah será velado no Cemitério do Caju, na manhã deste sábado (6). Em seguida, o corpo seguira para cremação.

Foto: Reprodução

