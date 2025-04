'As Patricinhas de Beverly Hills' vai ganhar continuação com Alicia Silverstone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O streaming Peacock está produzindo uma série de que dá sequência ao filme "As Patricinhas de Beverly Hills". De acordo com o portal Variety, Alicia Silverstone está confirmada para reprisar o papel de Cher Horowitz, além de ser a produtora executiva do longa.

Josh Schwartz e Stephanie Savage, responsáveis por "The O.C." e "Gossip Girl", dois sucessos dos anos 2000, escrevem a adaptação junto a Jordan Weiss, de "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda".

A Peacock já havia anunciado outra série de "As Patricinhas de Beverly Hills" em 2020, voltada ao mistério, em que Cher desaparecia e a protagonista seria sua melhor amiga, Dionne. O seriado não foi para frente, no entanto, e não tem relação com o novo projeto.

O filme original estreou em 1995 e é uma adaptação livre do livro "Emma", de Jane Austen. Ele chegou a ganhar uma adaptação para a TV no ano seguinte, em que Rachel Blanchard interpretava Cher.

Na trama, Cher, rica e mimada, decide ajudar uma colega a repaginar seu visual, mas se revolta quando ela ameaça seu posto de garota mais popular de sua escola em Beverly Hills, em Los Angeles.