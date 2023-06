Parque da Cantareira terá caminhada noturna em nova trilha neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O parque da Cantareira, em São Paulo, faz a sexta edição de sua caminhada noturna neste sábado, dia 24. Das 19h às 23h, os visitantes poderão percorrer a nova trilha da Pedra Grande na área que é considerada a segunda maior floresta urbana do país.

As vagas para o passeio são limitadas. Quem quiser caminhar no escuro na trilha, inaugurada em abril, terá de comprar ingresso no valor de R$ 120, disponível no site da Urbia, administradora do parque desde abril de 2022.

O trajeto é de aproximadamente sete quilômetros, contando ida e volta, e tem como destino o mirante da Pedra Grande. Lá, os visitantes poderão ficar por uma hora para apreciar a vista noturna da cidade.

Educadores ambientais conduzem a caminhada e vão falando sobre as curiosidades da fauna e da flora da floresta. É proibido fazer caminhos alternativos para não ocorrer a dispersão do grupo e menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis.

Para que o passeio seja confortável, é obrigatório a utilização de calçados fechados, como tênis ou botas de escalada, calça e agasalho, além de uma lanterna de mão e garrafa de água.

O ponto de encontro será no Centro de Visitantes do Horto Florestal, localizado no espaço da Estação Vida. Quem for de carro pode deixá-lo no estacionamento por R$ 15. Também é possível chegar de transporte público, com ônibus que partem dos terminais Santana e Tucuruvi.

CAMINHADA NOTURNA NA FLORESTA CANTAREIRA

Quando Sáb. (24), das 19h às 23h

Onde Centro de Visitantes do Horto Florestal - av. José Rocha Viana, 62, Vila Pedra Branca

Preço R$ 120

Link: https://florestacantareira.urbiapass.com.br/index.php/ingresso/dashboard/comprar/cGdrVlRYSmJpMjZlT2RpYkExND06OmRlYjM4MjY2NjcyZWRlNmViNjEzYWNiMzAxY2RmMTI0