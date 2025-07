Pânico em cidade francesa após ataque de abelhas ferir 24 pessoas

As causas do comportamento agressivo das abelhas ainda estão sendo apuradas. Testemunhas relataram momentos de desespero durante o ataque. "As pessoas estavam realmente em pânico", disse Andrée, de 80 anos, que observou a cena de seu salão. "Vi duas jovens e um casal se debatendo. Uma delas estava só de sutiã e calcinha, completamente desesperada, sem saber o que fazer", contou ainda o empresário à rádio Franceinfo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do departamento de Cantal, diversas vítimas apresentaram reações alérgicas severas e foram levadas com urgência ao hospital local. Entre os feridos, uma idosa chegou a sofrer um ataque cardíaco, mas foi prontamente atendida e sobreviveu.

