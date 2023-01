Pamela Anderson diz que Tim Allen mostrou seu pênis a ela em bastidores de série

A atriz voltou aos holofotes no ano passado com a série "Pam and Tommy" -inspirada no episódio em que ela e seu namorado tiveram um vídeo íntimo divulgado nos anos 1990- e lança no final deste mês a autobiografia "Love, Pamela". A revista Variety adiantou o trecho que fala sobre Allen.

Anderson viria a se tornar um nome conhecido mundialmente com o megassucesso "SOS Malibu", alguns anos depois do episódio. Antes, ela participou de duas temporadas de "Home Improvement", estrelada por Allen.

Segundo o relato, Anderson saía de seu camarim e encontrou Allen no corredor de roupão, que ele abriu para mostrar que estava nu por baixo. "Ele disse que era justo, porque ele tinha me visto nua. 'Agora estamos quites.' Eu ri desconfortavelmente", escreve ela.

