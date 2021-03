Pai de Yudi Tamashiro sofre infarto e apresentador pede orações

O pai do artista tem hipertensão e estava no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (45 km de SP). De acordo com a assessora de imprensa de Yudi, ele estava sendo transfiro para o Hospital Fernão Dias onde ficará isolado com pacientes com síndrome respiratória.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Yudi, chorando, falou sobre o momento delicado pelo qual passa. "Estado do meu pai está pior. Essa noite ele teve um infarto e está intubado. Só eu que não estou com o vírus e estou fazendo a correria", começou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.