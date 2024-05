Pabllo Vittar segurou Madonna no colo com Pelé e Elza Soares no telão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando o hit "La Isla Bonita" passou para "Music" no show de Madonna, Pabllo Vittar se juntou a rainha do pop no palco.

Ambas foram acompanhadas por integrantes de escolas de samba e imagens de favelas no telão.

Enquanto imagens de brasileiros como Marielle Franco, Pelé, Daniela Mercury, Mano Brown, Elza Soares, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Fernanda Montenegro passavam no telão, a presença de Pabllo Vittar criou um dos momentos mais comemorados pelo público.

A drag queen segurou Madonna no colo e, juntas, elas dançaram e ergueram bandeiras do Brasil, enquanto vestiam modelitos com as cores da bandeira brasileira.