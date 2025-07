'O Urso' é renovado para a sua quinta temporada, com estreia prevista para 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Urso" foi renovada para a sua quinta temporada, menos de uma semana depois da estreia do quarto ano da série. A renovação foi anunciada pelo canal americano FX, responsável pela atração, nesta terça-feira (1).

A nova temporada ainda não possui uma data de lançamento oficial, mas deve chegar em 2026.

"'O Urso' continua sendo um favorito dos fãs no mundo todo, e a resposta deles a esta temporada -vista através de uma audiência incrivelmente alta- tem sido tão espetacular quanto a de qualquer uma das temporadas anteriores", afirmou o presidente da FX, John Landgraf, em um comunicado.

"Ano após ano, [o criador] Chris Storer, os produtores, o elenco e a equipe fazem de 'O Urso' um dos melhores programas da televisão, e estamos animados que eles continuarão a contar esta história magnífica."

As quatro temporadas do seriado estão disponíveis no catálogo do Disney+. A quarta temporada foi lançado no último dia 25 de junho e foi a primeira da atração cuja estreia no Brasil aconteceu de forma simultânea aos Estados Unidos.

Embora tenha sido bem recebido, o quarto ano de "O Urso" recebeu a pior avaliação da série no agregador de notas Rotten Tomatoes, com 85% de aprovação entre os críticos.