'O fígado entrou em falência e não tinha mais para onde ir', diz Lexa no Fantástico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A impressão que eu tenho é que não vai ter nem um dia da minha vida que eu não vá chorar", disse a cantora Lexa, 29, em participação no Fantástico (Globo) neste domingo (23). "Eles falaram: 'na medicina, a gente escolhe a mãe'. Eu falei: vou até o meu limite, se possível. E eu realmente beirei a morte tentando salvar minha filha", relatou em entrevista com ao doutor Drauzio Varella, que é colunista da Folha de S.Paulo.

Ela anunciou a morte de sua filha com o ator Ricardo Vianna no último dia 10. A bebê Sofia nasceu no dia 2 de fevereiro, mas não resistiu e morreu 3 dias depois. Lexa enfrentou uma gestação de alto risco devido a um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Hellp, condição rara que afeta o fígado e as plaquetas sanguíneas.

De acordo com a artista, os exames davam bons resultados, com algumas alterações para pressão alta, até que passou por exame que identificou pré-disposição para pré-eclâmpsia. A única forma de conter o avanço da condição é o parto, mas Lexa tentou levar a gravidez adiante até onde suportou.

"Eu sentia uma dor de estômago muito forte. Minha dor de cabeça já não passava, minha mão já estava de uma maneira que já não estava fechando mais... o fígado começou a entrar em falência e não tinha mais para onde ir, nem para mim, nem para ela", contou no programa dominical.

De acordo com Drauzio, a pré-eclâmpsia é a principal causa de morte materna no Brasil. Uma das motivações de Lexa para participar do programa foi alertar sobre a gravidade da doença. "As pessoas precisam entender o quão grave é uma pré-eclampsia", ressaltou.

"Eu entendi que na vida a gente não tem controle sobre o amanhã, mesmo, mas eu creio que coisas boas acontecerão", finalizou. A cantora disse que vai tentar "juntar os pedaços do quebra-cabeças sem peças" e retomar a carreira.

A pré-eclâmpsia acontece quando há uma má formação na placenta, dificultando a circulação de sangue e prejudicando a chegada de nutrientes e oxigênio ao feto. O organismo então aumenta a pressão sanguínea da gestante para manter o ciclo de sangue na placenta, podendo causar hipertensão.

A condição pode causar várias complicações. Uma delas é a síndrome de Hellp, que provoca a fragmentação das células vermelhas do sangue na circulação, elevação de enzimas no fígado e queda de plaquetas.

Isso pode levar a um quadro de coagulação geral, levando órgãos como rins e fígado à falência. O risco de complicações graves para mãe e bebê aumenta. Sofia chegou a ser internada em uma UTI neonatal, mas não sobreviveu.

Antes do nascimento de Sofia, Lexa havia comunicado seu afastamento do Carnaval por motivos de saúde. A cantora cancelou o Bloco da Lexa, no Rio de Janeiro, e abriu mão do posto de rainha de bateria da Unidos da Tijuca, na Marquês de Sapucaí.