Novo 'Superman', com David Corensweet, estreia nos cinemas; veja o que está em cartaz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, a capital paulista recebe sete estreias com destaque para "Superman". O novo filme da DC introduz na história personagens como o Lanterna-Verde, a Mulher-Gavião e até mesmo Krypto, o cachorro do herói.

Além dele, acontece a final da Copa do Mundo de Clubes 2025 com o jogo entre Chelsea e PSG e a exibição de clássicos como "Scarface" e "Pulp Fiction" no Espaço Petrobras de Cinema e na CineSala. Veja a seguir agenda completa.

Emmanuelle

Emmanuelle. França, EUA, 2024. Dir.: Audrey Diwan. Com: Noémie Merlant, Will Sharpe e Naomi Watts. 105 min. 18 anos

Em uma viagem de negócios a Hong Kong, Emmanuelle busca um prazer esquecido, que a permite viver intensas experiências e ter novos encontros.

FIlhos do Mangue

Brasil, 2024. Dir.: Eliane Caffé. Com: Felipe Camargo, Luana Cavalcante e Thiago Justino. 107 min. 14 anos

Um homem é encontrado ferido e sem memória. Logo, ele se torna suspeito de um roubo, e os moradores de uma comunidade tentam, em vão, fazê-lo lembrar do crime e devolver o dinheiro. No decorrer de um julgamento popular, segredos vêm à tona: casos de violência doméstica, tráfico de pessoas e corrupção.

Ovnis, Monstros e Utopias: Três Curtas Queer

Ovnis, Monstros e Utopias: Três Curtas Queer. Portugal, 2024. Dir.: Joana de Sousa, Ricardo Branco e André Godinho. 83 min. 16 anos

O filme reúne três curtas-metragens portugueses que mesclam ficção-científica e horror para explorar os desejos, os medos e as lutas da comunidade LGBT+.

Shadow Force - Sentença de Morte

Shadow Force. EUA, 2025. Dir.: Joe Carnahan. Com: Kerry Washington, Omar Sy e Jahleel Kamara. 104 min. 18 anos

Um casal de espiões desafia as regras de uma agência secreta ao se apaixonar. Para proteger sua família, eles se rebelam e são caçados pelo antigo chefe.

Superman

Superman. EUA, 2025. Dir.: James Gunn. Com: David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult. 129 min. 14 anos

Superman embarca em uma jornada pessoal para lidar com sua origem do planeta Kripton com a identidade de Clark Kent, um jovem repórter. Introduz novos personagens da DC como o Lanterna-Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), a Mulher-Gavião (Isabela Merced) e Sr. Incrível (Edi Gathegi), além de Krypto, o cachorro do herói.

Vermiglio - A Noiva da Montanha

Vermiglio. Itália, 2024. Dir.: Maura Delpero. Com: : Roberta Rovelli,Tommaso Ragno e Martina Scrinzi. 120 min. 12 anos

A chegada de um soldado desertor transforma drasticamente a vida de uma família no vilarejo alpino italiano de Vermiglio, em meio à Segunda Guerra Mundial.

Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá

Brasil, 2024. Dir.: Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna. 94 min. 16 anos

O documentário narra a busca de Sueli e Maísa Maxakali pelo pai, Luis Kaiowá, de quem foram separadas compulsoriamente durante o regime militar brasileiro.

ESPECIAIS

Copa do Mundo de Clubes Da Fifa 2025 - Final

O jogo da final do campeonato será exibido ao vivo em cinemas de São Paulo. O confronto é entre Chelsea e PSG.

Dom. (13). Ingr.: a partir de R$ 57 em Ingresso.com

Espaço Petrobras de Cinema

Em julho, o Espaço Petrobras e a CineSala exibem "Scarface", "Pulp Fiction - Tempo de Violência", "Taxi Driver" e "Laranja Mecânica".

Espaço Petrobras - r. Augusta, 1.475, Consolação, região central. Todas as quintas, às 20h30. Até 30/7. Ingr.: R$ 40 (inteira), em veloxtickets.com

CineSala - r. Fradique Coutinho, 361, Pinheiros, região oeste. Todas as sextas, às 21h. Até 1º/8. Ingr.: R$ 40 (inteira), em veloxtickets.com

Mostra Ingmar Bergman

Em celebração ao aniversário de nascimento do cineasta sueco, o Reag Belas Artes e o Cinesystem apresentam oito obras de sua filmografia, incluindo títulos como "Morangos Silvestres", "Gritos e Sussurros" e "O Sétimo Selo".

Cinesystem - r. Frei Caneca, 569, Consolação, região oeste. Sex. (11) a qua. (16). Ingr.: R$ 30 (inteira), em cinesystem.com.br

Reag Belas Artes - r. da Consolação, 2.423, Consolação, região central. Sex. (11) a qua. (16). Ingr.: R$ 24 (inteira), em veloxtickets.com

Mostra Sac

A quarta edição da mostra da Cinemateca Brasileira reúne em sua programação 22 títulos, tendo como destaques "As Filhas do Fogo" e "Crepúsculo dos Deuses", além de sete filmes que foram restaurados, entre eles "Metrópolis", de Fritz Lang, "O sétimo Selo", de Ingmar Bergman e "A Falecida", de Leon Hirszman.

Cinemateca Brasileira - lgo. Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, região sul. Qui. (10), sex. (11), sáb. (12) e dom. (13). Até 20/7. Programação completa em cinemateca.org.br. Grátis