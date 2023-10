Nesta sexta-feira 13, conheça passeios temáticos para passar medo em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta é uma semana que parece ter sido planejada para agradar aos fãs de terror, com a estreia do filme "O Exorcista - O Devoto" na véspera da sexta-feira 13.

A data, que já inspirou clássicos do gênero, é comemorada em São Paulo para além do cinema, incluindo passeios guiados e escape rooms temáticos. Confira a seguir um roteiro para passar medo na Grande São Paulo -não apenas nesta sexta.

Lanchonete Zombie Burger, que tem decoração inspirada no universo do terror Divulgação Lanchonete Zombie Burger, em São Bernardo do Campo, tem decoração inspirada no universo do terror e dos zumbis *

Abadom

A experiência imersiva que mistura elementos de escape room e encenações tem uma nova temporada batizada de Infectados. Na atração, visitantes são expostos a um vírus cujo antídoto pode ser encontrado no final do trajeto a ser feito. Durante 30 minutos, atores vestidos de zumbis interagem com visitantes, que precisam rastejar para passar por túneis, procurar itens em cenários que lembram filmes de terror e combater os mortos-vivos espalhados pela atração. As reservas devem ser feitas pelo site da casa e custam R$ 70 por pessoa.

R. Ada Negri, 448, Santo Amaro, região sul, @abadomsp. R$ 70 por pessoa, em abadom.com.br

Consolação e Suas Vozes

Na noite desta sexta-feira 13, dezenas de pessoas se encontram entre os túmulos do cemitério da Consolação para uma visita guiada. Apesar do aspecto assustador e dos casos sobrenaturais contados durante o percurso, a visita é focada nos fatos históricos e culturais que circundam a necrópole. O passeio é gratuito. Os ingressos para a data estão esgotados, mas há uma edição extra no dia 31 deste mês. O projeto "O que Te Assombra", que media a visita, pede a contribuição dos visitantes com 1 kg de alimentos não perecíveis.

Cemitério da Consolação - r. da Consolação, 1.660, Consolação, região central. Sex. (13) e 31/10, às 18h45

Escape Hotel

Em clima de sexta-feira 13, o escape room localizado em Pinheiros oferece uma experiência que recria cenas do famoso filme de terror homônimo. O grupo de visitantes, que pode ter de duas a oito pessoas, precisa se abrigar da chuva em uma cabana encontrada no meio da mata. Ao chegar, eles são recebidos por um estranho, que é o responsável pelo sumiço de diversas pessoas na região. A brincadeira começa com a contextualização da história e é dada a primeira pista, que leva a todas as outras, até que a

equipe consiga sair da sala, tudo isso em 60 minutos.

Av. Eusébio Matoso, 191, Pinheiros, região oeste, @escapehotelbr. A partir de R$ 99 por pessoa, em escapehotel.com.br

Fantasmagória

Quem curte o universo cinematográfico do terror pode encontrar seus personagens favoritos neste bar temático. Com luzes vermelhas, construções em arcos de tijolos expostos e reproduções de vilões icônicos compondo a decoração, o endereço também segue a temática no menu. Os drinques autorais combinam ingredientes às características dos filmes ou personagens, enquanto os clássicos levam nomes e copos diferentes --caso do negroni Nosferatu (R$ 34) e o Pennywise mule (R$ 45), servido em uma caneca com o rosto do protagonista de "It: A Coisa". Para acompanhar as bebidas as opções se dividem entre bocaditos (R$ 49) e beliscos. Durante outubro, o bar segue a temática de um subgênero do terror por semana. Até o dia 15, o sobrenatural dita o andamento da casa. Na semana seguinte são os zumbis, e por último, gore --estilo marcado pela violência explícita. Ao longo do mês também rolam competições com questionários sobre o gênero com direito a brindes e cosplay de personagens.

R. Inácio Pereira da Rocha, 15, Pinheiros, região oeste, @fantasmagoriabar

Museu da Imagem e do Som

Nesta sexta-feira 13, o MIS faz exibição de três filmes de terror surpresa no início da noite e ao longo da madrugada. A partir de 31 de outubro, o museu abre "Terror no Cinema", exposição dedicada aos fãs de terror. Os visitantes percorrem a mostra imersiva e relembram momentos marcantes da história de filmes do gênero. O percurso é dividido em setores temáticos, que contemplam subgêneros dos filmes como sobrenatural, zumbis e slasher --marcado pelos assassinatos. A imersão nesse universo é feita por meio de documentos, fotografias, figurinos e adereços usados em cena, como a máscara utilizada na franquia "Pânico", além de estímulos sonoros, visuais e olfativos.

Av. Europa, 158, Jardim Europa, região oeste. Sex. (13), a partir das 23h. R$ 50. Terror no Cinema: a partir de 31/10. R$ 40, em mis-sp.byinti.com

Noitão Belas Artes

Trata-se da tradicional data em que os cinéfilos viram a noite assistindo a filmes no cinema de rua Petra Belas Artes. A nova edição do evento acontece nesta sexta-feira (13) e conta com o lançamento "O Exorcista: O Devoto", seguido de "O Orfanato" ou "Aldeia dos Amaldiçoados", a depender da sala escolhida. O terceiro filme, como de costume, é uma surpresa para os espectadores, que precisam desembolsar R$ 50 para participar da maratona de filmes de terror.

R. da Consolação, 2.423, Consolação, região central, @petrabelasartes. R$ 50, em veloxtickets.com

SP Haunted Tour

É outra opção para quem quer fazer um passeio por pontos assombrados da capital paulista, desta vez dentro de um ônibus e acompanhado por um fantasma. Angelo é o personagem que guia a visita enquanto conta histórias de terror para turistas em edifícios famosos de São Paulo. Os passeios acontecem aos sábados, às 19h e às 21h30, e partem do cemitério da Consolação.

R. Mato Grosso, 400, Higienópolis, região central, @sphauntedtour. Sáb., às 19h e às 21h30. R$ 95 por pessoa, em sympla.com.br

Zombie Burger

A hamburgueria leva o nome dos mortos-vivos famintos por cérebros, mas eles não são os únicos personagens do universo do terror que aparecem pela casa. Os lanches têm nomes de personagens de "The Walking Dead", como o Michonne (R$ 35,90), feito com pão, hambúrguer, maionese, alface, tomate e queijo. Para os vegetarianos, é só pedir para substituir a carne pela versão à base de plantas. Para beber, é possível pedir uma bolsa de sangue (R$ 44,80), bebida que combina gim, tônica e grenadine e vem numa embalagem hospitalar, ou um drinque servido em um caldeirão de bruxa com direito a gelo seco (R$ 69,90, para dois).

R. Maurício Jacquey, 78, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, @zombieburgersbc