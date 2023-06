Nasce a primeira filha da jornalista Aline Midlej: 'Maior presente'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Aline Midlej deu à luz primeira filha, Celeste, neste sábado (24) Quem anunciou a chegada da menina e compartilhou uma fota da bebê nos braços da mãe foi o marido da apresentadora da GloboNews, Rodrigo Cebrian. "Bem-vinda Celeste! Venha brilhar neste dia de São João e pular a fogueira de amor que aquece nossos corações", começou na legenda da publicação

O diretor prosseguiu: "Você é o maior presente de nossas vidas! Obrigado a todas e todos que mandaram energias positivas, muito amor e votos de saúde para nossa Celeste. Ela é perfeita. Viva Celeste.", concluiu Rodrigo. Não demorou muito para que vários amigos do casal deixassem seus comentários na publicação como Preta Gil, Luciano Huck, Natuza Nery, Taís Araujo, Caio Blat, Poliana Abritta, André Trigueiro, Sandra Annenberg, entre outros.

Em entrevista ao F5, Aline Midlej, contou que conheceu Cebrian, na GloboNews, quando ele foi ao jornal que ela apresentava divulgar o documentário de viagens "Que Mundo É Esse?", que dirige na emissora. "A gente se apaixonou no ar. Fiz uma pergunta para ele, que não me achava e brinquei: 'Estou aqui, a voz do além'", recordou a jornalista.

"Sempre fui muito correta. Como toda mulher, tinha questões, mas não olhava para isso, tocava a vida. Começamos a conversar sobre trabalho e acabei me apaixonando. Terminei meu casamento para casar com ele. É uma baita história de amor", derreteu-se Aline. A âncora do Jornal das 10, da GloboNews, vinha apresentando o Jornal Nacional, na Globo, e trabalhou até a semana passada.