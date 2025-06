Nando Cunha sai de peça para tratar depressão e desabafa

O ator também falou do peso de conciliar o sofrimento pessoal com a vida pública. "Sou um homem preto, de 58 anos. Não sou um padrão de beleza, não sou mais jovem. Nunca sei se estão comigo por quem eu sou ou por ser o Nando Cunha, ator conhecido. Isso machuca."

"Era um relacionamento no qual eu apostava tudo. A pessoa cansou. Eu fiquei sem trabalho, sem dinheiro, vivendo um momento muito ruim de depressão, e mesmo assim ajudei para que ela realizasse o sonho profissional dela. Quando mais precisei, me vi sozinho", desabafou à época.

"Decidi me afastar do espetáculo para cuidar da minha saúde mental. A arte tem o poder de salvar o espectador, mas nem sempre quem está no ofício de representar", escreveu Nando em um comunicado publicado nesta quarta-feira (4) em suas redes sociais. "O artista sobe ao palco com uma parte de si, enquanto a outra luta para esconder a dor."

