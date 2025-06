Namoro de Elba Ramalho e Junno Andrade no fim dos anos 1980 reaparece e agita redes sociais

As reações do público à redescoberta das imagens foram de surpresa. "Junno e Elba? Sem acreditar", comentou uma seguidora. "Passada", escreveu outra. "Por essa eu não esperava", resumiu uma terceira.

Na época, a cantora havia terminado seu casamento com Maurício Mattar, com quem teve seu primeiro filho, Luã, nascido dois anos antes. Junno, atual companheiro da apresentadora Xuxa Meneghel desde 2012, iniciava sua carreira como cantor e chamou a atenção do público e da imprensa por seu envolvimento com a consagrada artista paraibana.

