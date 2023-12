Na CCXP, Nicole Bahls passa por maus bocados com apresentação em inglês

Ao fim do painel da Paramount+, um coro de "Nicole! Nicole" foi formado pelo público, que se solidarizou com a apresentadora.

Na atração seguinte, com os atores Joseph Morgan e Persia White, de "Halo", a tradução funcionou, mas ela não compreendia as respostas. Mesmo assim, Nicole manteve seu senso de humor e comemorou estar perto dos "bofes" gringos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicole Bahls e Hugo Gloss foram os apresentadores do painel da plataforma Paramount+ na tarde deste sábado (2) na CCXP, um dos maiores eventos da cultura geek do mundo. Mas a dona das galinhas, cabras e cavalos com nomes mais criativos da internet passou por dificuldades no palco Thunder.

