Morre o jornalista Cícero Sandroni, membro da Academia Brasileira de Letras, aos 90

O jornalista fundou ainda a editora Edinova, com Pedro Penner, que destacou-se por trazer mais nomes da literatura latino-americana e do "nouveau roman" francês.

Ainda ocupou cargos públicos como a subchefia do gabinete de Franco Montoro quando este era ministro do Trabalho de João Goulart, em 1962.

