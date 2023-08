Morre Ivonir Machado, fundador do grupo Garotos de Ouro

Your browser does not support the video tag.





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Ivonir Machado, um dos fundadores do grupo Garotos de Ouro, morreu nesta sexta-feira (4), aos 63 anos. A banda de música tradicionalista, de forte conexão com a região sul do Brasil, possui uma legião de fãs e admiradores. O cantor residia em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, e faleceu no Hospital Regional de São José, na mesma região.

A notícia foi anunciada através do perfil oficial do artista no Instagram, por volta das 19h30. A causa e o local exato do óbito ainda não foram divulgados. De acordo com informações do G1, Machado havia sido hospitalizado em 26 de julho no Hospital Regional de São José.

Em 2018, Machado sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) enquanto estava em Florianópolis. Juntamente com seu irmão Airton Machado, o músico fundou o grupo Garotos de Ouro em Cruz Alta (RS), consolidando-se como uma das mais expressivas bandas gaúchas de música tradicionalista.

Sucessos como "Vuco-Vuco" e "Me dá um beijo" marcaram a carreira da banda, que conquistou o coração de milhares de fãs ao longo dos anos.

A trajetória do Garotos de Ouro sofreu outra perda em 2021, quando Airton Machado faleceu em um acidente de trânsito envolvendo o ônibus da banda em Águas Mornas, também na Grande Florianópolis.