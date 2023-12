Mike Tyson e Elijah Wood são usados em vídeos falsos contra Volodimir Zelensk

Em comunicado enviado ao jornal americano, a Cameo disse que vídeos como esses violariam as diretrizes da comunidade da empresa. "Nos casos em que tais violações são comprovadas, a Cameo normalmente tomará medidas para remover o conteúdo problemático e suspender a conta do comprador para ajudar a evitar problemas futuros."

Segundo reportagem do The New York Times, os vídeos são verdadeiros, mas reaproveitados e tirados de contexto, sem o conhecimento das celebridades. As gravações foram feitas no aplicativo Cameo, onde usuários podem pagar por mensagens personalizadas de famosos.

