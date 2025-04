Mickey Rourke deixa Big Brother britânico após ser advertido por comportamento agressivo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mickey Rourke, 72, deixou o Celebrity Big Brother, a versão britânica do Big Brother com participantes famosos, neste sábado (12). O ator teria sido inicialmente advertido por comportamento agressivo e, posteriormente, convidado a deixar o programa pela produção, segundo o jornal Daily Mail.

O ator protagonistas de filmes como "9 1/2 Semanas de Amor" (1986), "Sin City: A Cidade do Pecado" (2005) e "Sin City: A Dama Fatal" (2014), causou polêmica no programa com falas homofóbicas e misóginas. A expulsão de Rourke do reality ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Ele foi acusado de homofobia pela ex-estrela mirim JoJo Siwa, assumidamente lésbica, após afirmar que "tiraria a lésbica do programa rapidamente" e fazer comentários depreciativos sobre sua sexualidade. Além disso, ao ver a atriz Donna Preston usando uma máscara de LED para cuidados estéticos, questionou a utilidade do acessório. Quando foi informado de que o objetivo era "cuidar das rugas do pescoço", respondeu: "Ainda não consigo ver os resultados", o que foi considerado uma atitude misógina.

Após ser chamado ao confessionário, Rourke foi advertido pela produção: "Sua linguagem é ofensiva e inaceitável". O ator se desculpou imediatamente: "Não tive intenções maldosas, estava apenas falando besteira. Se ofendi, peço desculpas".

A situação piorou após uma discussão com o apresentador Chris Hughes. De acordo com o tabloide, Mickey Rourke se incomodou com o que considerou um olhar desrespeitoso e reagiu com provocações verbais intensas. Após uma nova conversa no confessionário, o ator concordou em deixar o programa. De acordo com as regras do reality, os participantes recebem cachê pela participação, mas o valor pode ser reduzido ou cancelado caso a saída seja voluntária.