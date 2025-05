Michel Teló embala público com modas de sanfona durante a Virada Cultural

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o primeira dia da Virada Cultural, Michel Teló se apresentou no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Iniciando com o sucesso "Ai, se eu te pego" pontualmente às 19h, o show atraiu público de diversas faixas etárias, que foram embalados pelas canções do sertanejo.

O cantor, que já se apresentou no Campo Limpo em 2023, retornou ao palco com canções famosas, como "Casal Modão", "Amanhã Sei Lá", "Fugidinha" e "Fuzuê".

Tendo iniciado sua carreira ainda na infância com o Grupo Tradição, Teló teve papel importante na popularização de um sertanejo com batida mais festiva.

No show, apesar do telão com delay que dificultava a experiência de quem estava mais distante, o cantor conseguiu animar o público, que cantava suas músicas e dançava do rock ao arrocha coladinho.

Além das canções próprias, Michel Teló cantou de Chitãozinho e Xororó a Raul Seixas, como parte do seu novo projeto "Sertanejinho do Teló". Nele, o cantor canta hits nacionais de diversos gêneros como encontro familiar de diversas gerações.

Em alguns momentos o cantor deixou o vocal de lado e tocou bateria e sanfona. Com uma sanfona pequena de brinquedo, Teló disse que foi a primeira que aprendeu a tocar, aos 9 anos, no Mato Grosso do Sul. E, com ela, tocou modas de viola levando o público a arrochar junto com ele.

Apresentou, também, "Vaneira das Meninas Carinhosas", do Grupo Tradição, que integrou na juventude. Finalizou com o sucesso "Ei, psiu, beijo me liga".