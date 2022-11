Metrô de SP terá túnel para passageiros ligando linhas 2-verde e 4-amarela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os passageiros que fazem baldeação entre as linhas 2-verde e 4-amarela do Metrô de São Paulo devem ganhar um túnel ligando as estações Paulista e Consolação. A construção foi autorizada nesta terça (29) pelo governo do estado. A obra, com custo estimado em R$ 61 milhões, está prevista para ser entregue em 36 meses.

A Estação Paulista, da linha 4-amarela, também deve ganhar um novo acesso dentro dos próximos três meses, com valor estimado de R$ 2,5 milhões.

Com a inauguração do túnel, os fluxos de passageiros que se deslocam entre as duas linhas serão isolados. Dessa forma, a interligação atual ficará restrita a quem segue da linha 4-amarela para a 2-verde, enquanto a nova ligação será utilizada para quem seguir no sentido contrário.

De acordo com a Via Quatro, administradora da linha 4-amarela, cerca de 100 milhões de passageiros passaram pela estação Paulista apenas em outubro. O total corresponde à soma entre embarques na estação e as transferências a partir da linha 2-verde.

Com cerca de 90 metros de comprimento e 7,5 metros de largura, o túnel terá capacidade de receber 18 mil pessoas por hora. De acordo com o governo estadual, serão instalados equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros.

Já o novo acesso à linha amarela aproveitará um espaço ao fundo do prédio de acesso na Rua da Consolação, somado a uma área desapropriada de um edifício na Rua Bela Cintra, onde ficará a nova entrada.

Com a autorização assinada hoje, o Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), permite a emissão de duas ordens de serviço: a primeira ao Consórcio Conexão Paulista/Consolação, responsável pela obra do túnel, e a segunda, à empresa Ina Serviços Técnicos, que ficará a cargo da construção do acesso na Rua Bela Cintra.